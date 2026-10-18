Mats Rits savoure... avec retenue : "Aucun sentiment de revanche"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Mats Rits savoure... avec retenue : "Aucun sentiment de revanche"
Photo: © photonews

S'il y a bien un homme qui, côté Beerschot, devait savourer, c'est Mats Rits. Pas forcément traité avec le plus grand des respects par le RSC Anderlecht, le vétéran est rentré au sein de son club formateur et y a vécu la qualification pour les 8e de finale avec un grand sourire.

En amont du duel de 16e de finale entre le Beerschot et le RSC Anderlecht, Mats Rits avait livré quelques vérités concernant la façon dont il avait été traité du côté du Lotto Park. "Anderlecht n'a pas été honnête avec moi", lançait-il ainsi dans une interview accordée au Nieuwsblad.

En cause, l'attitude de la direction anderlechtoise, précisément Olivier Renard et Tim Borguet, qui lui auraient assuré qu'il devait rester et se battre pour sa place, et recevrait sa chance. Une chance qu'il n'a presque plus jamais reçue la saison passée : il a fini par s'en aller après une saison à... 5 matchs, et a signé au Beerschot, son club formateur.

Mats Rits ne veut pas parler de revanche 

Autant dire que ce dimanche soir, il savourait. "Nous avons fait un super match. Bien sûr, nous savions que par moments, ils allaient être supérieurs, mais que si nous donnions tout, il y avait quelque chose à faire, et c'est ce qui s'est passé", souriait Mats Rits au micro de la RTBF.

"J'ai été dans l'autre vestiaire, je savais bien qu'après la mi-temps, ils allaient nous mettre la pression, et ils l'ont fait. Mais nous n'avons presque rien concédé, je crois", continue Rits. "Oui, nous sommes une équipe en confiance. Mais aujourd'hui, même sans le ballon, nous avons tout donné et nous nous en sortons grâce au collectif". Au collectif, et à l'expérience : "Nous cumulions peut-être bien 100 ans au milieu de terrain", sourit Rits. "Mais il y a aussi de jeunes talents, comme Anas devant qui marque deux fois". 

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Cependant, l'ancien d'Anderlecht refusait d'effectuer de grandes déclarations concernant une éventuelle revanche. "Non, je n'ai pas de sentiment particulier parce que c'était contre l'un de mes anciens clubs", prétend Rits. "C'est juste une très belle soirée pour tout le club". 

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