Dans son nouveau rôle, Cihan Canak peut-il "chiper" une place de titulaire au Standard ?

Dans un rôle de piston, Cihan Canak a livré une belle prestation contre Harelbeke. Il est peut-être le remplaçant du Standard qui se rapproche le plus d'une place de titulaire... celle de Moussa Djenepo ?

Carl Hoefkens a grandement fait tourner son effectif, ce mercredi contre Harelbeke. Par rapport à l'équipe qui a débuté les trois derniers matchs de championnat (Bruges, Anderlecht et La Gantoise), seuls Zinho Vanheusden et Nathan Ngoy ont gardé leur place de titulaire.

"Quand l'entraîneur donne la chance de pouvoir jouer, cela remet en confiance. Surtout pour ceux qui ont marqué. Je prends toujours quelques minutes, mais jamais de match complet. Je ne sais pas si ça va ouvrir plus de possibilités. J'ai essayé de montrer à l'entraîneur qu'il pouvait toujours compter sur moi, même dans cette position. On verra quels seront ses choix" déclarait Cihan Canak après la rencontre.

Après la saison de l'éclosion, tout le monde attend celle de la confirmation. Canak peine à passer cette étape, mais l'un des meilleurs joueurs du Standard ce mercredi a montré qu'il était peut-être le remplaçant le plus proche d'une place de titulaire.

De plus en plus proche de la place de titulaire... de Moussa Djenepo ?

"L'entraîneur nous avait prévenus en début de saison et après le match à Gand que des joueurs auraient leur chance. Il nous a dit de nous montrer comme si c'était un match de championnat. Je voulais montrer au coach que je peux défendre, mais j'ai aussi réalisé deux passes décisives."

Une place éventuelle de titulaire dans un nouveau rôle, celui de piston. Un rôle qui l'oblige à travailler défensivement, mais Cihan Canak assure savoir le faire et ne pas être dérangé par ce travail plus "défensif" que lorsqu'il évolue dans son rôle de prédilection, presque en numéro 10. Alors, peut-il "chiper" la place de Moussa Djenepo ?

"Cette position est différente, j'aime bien être au milieu et prendre tous les ballons. Mais tant que je touche la balle et que je cours, ça me va. Il y a une place à prendre, mais comme à toutes les autres positions sur le terrain. Je me suis peut-être rapproché d'une place, mais Moussa fait aussi de bons matchs. J'ai juste montré à l'entraîneur que je pouvais être titulaire" a conclu le Turc.