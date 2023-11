Laurent Henkinet, titulaire d'un soir ou pendant toute la campagne de Croky Cup ? Le portier connaît déjà la réponse

Le second portier du Standard n'a pas eu grand-chose à faire pour son premier match officiel de la saison. Mais Laurent Henkinet a reçu une bonne nouvelle : il évoluera entre les perches liégeoises pendant toute la campagne de Coupe de Belgique.

Pour la première fois de la saison, Laurent Henkinet était titulaire entre les perches du Standard pour cette rencontre de Croky Cup, contre Harelbeke. Une soirée pas si différente des autres pour le deuxième gardien liégeois, qui a tout de même dû s'illustrer sur une frappe lointaine mais flottante en fin de première période.

"Soirée plutôt tranquille. Mais une soirée où il faut être attentif. Pour un gardien, cela peut devenir compliqué car on n'a pas grand-chose à faire, et il suffit d'une balle un petit peu délicate. Mon travail a été facilité par celui de l'équipe. On voulait imposer notre tempo et ne pas se laisser surprendre."

Cette semaine, Laurent Henkinet a reçu une bonne nouvelle : il devrait disputer toute la campagne de Coupe de Belgique, même si le Standard décroche son billet pour le Stade Roi Baudouin.

"En principe, je vais rester pendant toute l'aventure en Coupe. Jusqu'au bout. La finale ? On verra, on va prendre match par match, mais l'entraîneur m'a dit que je jouerai tous les matchs de Coupe de Belgique. Ce n'était pas spécialement aussi clair les autres années, cela dépend des entraîneurs."

Une belle source de motivation pour Henkinet. "Cela me laisse des objectifs personnels. C'est bien de se sentir important dans l'équipe, d'être impliqué dans une autre compétition que le championnat. Il y a des objectifs à court terme que je peux me fixer, c'est positif. Je preste comme je dois à l'entraînement, le coach me rend la confiance en me titularisant en Coupe et je le remercie pour cela."