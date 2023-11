William Balikwisha évoque son début de saison décevant avec une rare maturité

Depuis la fin du mercato, le milieu de terrain a perdu sa place de titulaire au profit d'Isaac Hayden, Steven Alzate et Hayao Kawabe. Une période difficile pour le Congolais, qui voulait confirmer après la saison de la révélation.

William Balikwisha a véritablement explosé la saison dernière sous les ordres de Ronny Deila et attendait particulièrement ce nouvel exercice pour confirmer. Malheureusement pour le Congolais, le Standard a renforcé sa ligne médiane et Balikwisha se retrouve sur le banc.

Titularisé ce mercredi contre Harelbeke en Croky Cup, le milieu de terrain a inscrit le deuxième but des Rouches, en début de seconde période. Au micro de RTL Sports, il est revenu sur ce début de saison décevant d'un point de vue individuel.

"Je suis satisfait de ce que j'ai montré. Cela fait un moment que je ne joue pas, j'avais besoin de rythme et ça m'a souri. Ce but me donne de la confiance, c'est plus agréable de travailler dans ces conditions. Tous les coéquipiers m'ont soutenu, ils savent que c'est un moment difficile pour moi. Mais je respecte les choix de l'entraîneur, c'est la concurrence et le football. C'est comme ça que je vais passer un cap et progresser encore."