Suis KRC Genk - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.
-
Date: 04/12/2025 20:30
Compétition: Coupe de Belgique
journée: Huitièmes de finales
Stade: Cegeka Arena
Le chemin le plus court vers... un titre commence vraiment ce soir pour Anderlecht
Le chemin le plus court vers... un titre commence vraiment ce soir pour Anderlecht
Photo: © photonews

Anderlecht se rend à Genk ce soir en 8e de finale de la Croky Cup. Un déplacement important, afin de confirmer un mois de novembre parfait.

Le RSCA ne pouvait pas mieux préparer son 8e de finale de Croky Cup, aux allures de finale avant l'heure. Avec un 12/12 et en ayant battu les deux leaders du championnat, Anderlecht se présente même en favori face à un Genk en difficulté ces derniers mois.

Le tirage n'a pas épargné les Mauves, qui auront fort à faire pour que leur parcours en Coupe ne s'achève pas beaucoup trop tôt. L'expression consacrée est connue : la Coupe, c'est "le chemin le plus rapide vers l'Europe"... mais pas que.

Le chemin le plus rapide vers un titre 

En réalité, pour Anderlecht (et pour les autres équipes de leur calibre, comme l'Union et Bruges) ce cliché n'est pas forcément vrai. Au vu de la concurrence et de l'équilibre actuel des choses en championnat, il faut être sacrément pessimiste pour penser que le Sporting finira quoi qu'il en soit hors des tickets européens en championnat.

Le RSCA doit donc voir la Coupe non pas comme le chemin le plus court vers une Europe qui leur semble de toute façon promise... mais bien comme le chemin le plus court vers un titre qui le fuit depuis 2017. Sans titre cette saison, les Mauve & Blanc atteindront le cap des 10 ans sans soulever de trophée : impensable.

Pour cette raison, on doute que Besnik Hasi "fasse tourner" ce soir : Anderlecht ne joue que deux compétitions, et doit être capable de le faire à 100% sur tous les fronts. Une qualification ce soir, et le Sporting sera de facto l'un des grands favoris de la Croky Cup.

Prono KRC Genk - Anderlecht

KRC Genk gagne
Partage
Anderlecht gagne
KRC Genk KRC Genk gagne Partage Anderlecht Anderlecht gagne
44.44% 22.22% 33.33%
Les plus populaires
2-1
(2x)		 1-2
(1x)		 1-0
(1x)

Comparatif KRC Genk - Anderlecht

face-à-face remportés

26
15
38
14/09 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
25/05 18:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 Anderlecht Anderlecht
06/04 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-2 KRC Genk KRC Genk
22/12 13:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
17/09 20:00 Anderlecht Anderlecht 0-2 KRC Genk KRC Genk
11/05 20:45 Anderlecht Anderlecht 2-1 KRC Genk KRC Genk
20/04 20:45 KRC Genk KRC Genk 2-1 Anderlecht Anderlecht
23/12 20:45 Anderlecht Anderlecht 2-1 KRC Genk KRC Genk
03/09 18:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Anderlecht Anderlecht
16/04 13:30 KRC Genk KRC Genk 5-2 Anderlecht Anderlecht
21/12 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-0 Anderlecht Anderlecht
13/11 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 KRC Genk KRC Genk
20/02 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 KRC Genk KRC Genk
29/08 18:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Anderlecht Anderlecht
15/05 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-2 KRC Genk KRC Genk
12/05 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-1 Anderlecht Anderlecht
14/03 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-2 KRC Genk KRC Genk
07/02 18:15 KRC Genk KRC Genk 1-2 Anderlecht Anderlecht
11/12 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-0 KRC Genk KRC Genk
22/12 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KRC Genk KRC Genk
23/08 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Anderlecht Anderlecht
16/05 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
30/03 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-0 Anderlecht Anderlecht
02/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-1 KRC Genk KRC Genk
15/09 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Anderlecht Anderlecht
20/05 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-2 KRC Genk KRC Genk
21/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 Anderlecht Anderlecht
21/01 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Anderlecht Anderlecht
22/10 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-1 KRC Genk KRC Genk
26/02 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KRC Genk KRC Genk
18/09 14:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 Anderlecht Anderlecht
19/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 5-2 Anderlecht Anderlecht
03/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KRC Genk KRC Genk
06/12 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-0 Anderlecht Anderlecht
13/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 KRC Genk KRC Genk
22/02 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Anderlecht Anderlecht
05/10 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 KRC Genk KRC Genk
11/05 18:00 Anderlecht Anderlecht 4-0 KRC Genk KRC Genk
21/04 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Anderlecht Anderlecht
02/03 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KRC Genk KRC Genk
10/11 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Anderlecht Anderlecht
21/07 16:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KRC Genk KRC Genk
12/05 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-2 Anderlecht Anderlecht
01/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-2 KRC Genk KRC Genk
02/03 18:00 KRC Genk KRC Genk P1-0 Anderlecht Anderlecht
30/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KRC Genk KRC Genk
23/12 18:00 KRC Genk KRC Genk 2-4 Anderlecht Anderlecht
02/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 KRC Genk KRC Genk
27/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-4 Anderlecht Anderlecht
14/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-3 KRC Genk KRC Genk
05/02 14:30 Anderlecht Anderlecht 4-2 KRC Genk KRC Genk
02/10 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-1 Anderlecht Anderlecht
06/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Anderlecht Anderlecht
15/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 KRC Genk KRC Genk
04/03 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
31/10 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-2 Anderlecht Anderlecht
14/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KRC Genk KRC Genk
08/11 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 Anderlecht Anderlecht
16/05 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 Anderlecht Anderlecht
19/12 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 KRC Genk KRC Genk
02/03 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 KRC Genk KRC Genk
23/09 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Anderlecht Anderlecht
14/03 20:45 Anderlecht Anderlecht 6-0 KRC Genk KRC Genk
11/03 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 Anderlecht Anderlecht
28/02 20:45 KRC Genk KRC Genk 0-1 Anderlecht Anderlecht
30/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-4 KRC Genk KRC Genk
04/02 18:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 KRC Genk KRC Genk
03/02 19:30 KRC Genk KRC Genk 0-0 Anderlecht Anderlecht
28/08 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-3 Anderlecht Anderlecht
26/08 19:30 Anderlecht Anderlecht 4-3 KRC Genk KRC Genk
03/04 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-4 Anderlecht Anderlecht
01/04 19:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
18/01 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 Anderlecht Anderlecht
24/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-2 KRC Genk KRC Genk
22/10 19:30 KRC Genk KRC Genk 0-3 Anderlecht Anderlecht
02/05 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 KRC Genk KRC Genk
06/12 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Anderlecht Anderlecht
08/03 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Anderlecht Anderlecht
05/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
Excellente nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé sera présent contre Genk

Excellente nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé sera présent contre Genk

03/12

Touché à la main contre l'Union, Nilson Angulo pourra finalement jouer la Coupe de Belgique jeudi contre Genk.

Les cas Verscheren et Stroeykens, les blessures de Kana et Angulo : Besnik Hasi fait le point avant la Coupe

Les cas Verscheren et Stroeykens, les blessures de Kana et Angulo : Besnik Hasi fait le point avant la Coupe

03/12

Anderlecht se déplacera à Genk demain soir. Une visite périlleuse pour les Mauves, qui veulent continuer sur leur bonne dynamique.

Anderlecht très prudent face au joueur qu'il a lui-même formé : "Son développement est impressionnant"

Anderlecht très prudent face au joueur qu'il a lui-même formé : "Son développement est impressionnant"

03/12 1

Anderlecht se rendra à Genk demain soir. Besnik Hasi est conscient de la qualité de l'effectif du Racing.

Privé de Kana plusieurs semaines, Besnik Hasi va-t-il enfin lancer l'une de ses recrues estivales ?

Privé de Kana plusieurs semaines, Besnik Hasi va-t-il enfin lancer l'une de ses recrues estivales ?

03/12 1

C'est la tuile et le seul revers de médaille d'un mois de novembre parfait pour le RSC Anderlecht : Marco Kana est out pour 4 à 6 semaines. Heureusement pour les Mauves, ce...

L'initiative originale du RSC Anderlecht, qui s'ancre au centre de Bruxelles

L'initiative originale du RSC Anderlecht, qui s'ancre au centre de Bruxelles

03/12

Après la victoire du RSC Anderlecht dans le derby de Bruxelles, le centre-ville s'affichera encore un peu plus en Mauve & Blanc.

Thorsten Fink dévoile son plan pour affronter Anderlecht

Thorsten Fink dévoile son plan pour affronter Anderlecht

11:00

Le Racing Genk et le Sporting d'Anderlecht s'affrontent ce jeudi soir en 1/8e de finale de la Coupe de Belgique. Thorsten Fink ne fera que peu tourner son effectif, tout co...

Coupe de Belgique

 Huitièmes de finales
FCV Dender EH FCV Dender EH 3-2 Standard Standard
Beerschot Beerschot 1-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-3 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 3-3 STVV STVV
OH Louvain OH Louvain 1-2 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 20:30 KV Malines KV Malines
KRC Genk KRC Genk 20:30 Anderlecht Anderlecht
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved