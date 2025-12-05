Anderlecht à domicile, du lourd pour Charleroi : voici le tirage des quarts de la Croky Cup

Anderlecht à domicile, du lourd pour Charleroi : voici le tirage des quarts de la Croky Cup
On attendait le tirage de la Croky Cup dans la foulée des prolongations de Genk-Anderlecht, dernier match de la soirée. Le voici.

Les prolongations à la Cegeka Arena ont fait durer le plaisir, et c'est finalement Colin Coosemans qui a fait office de main innocente pour effectuer le tirage au sort des quarts de finale de la Croky Cup dans la foulée de la qualification de son équipe. 

Il n'a eu la main ni lourde, ni légère, en quelque sorte : le Sporting d'Anderlecht aura l'avantage de jouer son quart à domicile, mais affrontera l'un des cadors encore en lice, à savoir La Gantoise. En cas de qualification, on sait déjà qu'Anderlecht ou La Gantoise affrontera le vainqueur du duel entre l'Antwerp et la RAAL.

L'Union Saint-Gilloise, elle, a été plutôt épargnée par le tirage puisqu'elle se rendra à Dender. C'est ensuite le vainqueur du duel entre le Sporting Charleroi et le Club de Bruges qui attendre la RUSG ou Dender. 

Le tirage : 

QF1 > Charleroi - Club Bruges

QF2 > FCV Dender - Union St-Gilloise

QF3 > Anderlecht - La Gantoise

QF4 > Antwerp - RAAL

Les quarts de finale se tiendront les 13, 14 et 15 janvier, et seront donc les premiers matchs officiel de l'année 2026, la reprise du championnat étant prévue le week-end suivant.

