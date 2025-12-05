Genk frappé de plein fouet : défaite et blessure d'un cadre pendant la rencontre

Le KRC Genk a accueilli Anderlecht en huitièmes de finale de la Croky Cup et cette affiche très attendue a fait plusieurs victimes.

À la pause, Genk menait 1-0 grâce à un but du joueur en forme du moment, Kos Karetsas. Le jeune talent a enroulé le ballon du gauche, hors de portée de Colin Coosemans.

Le match n’a pas été simple pour les deux équipes. Anderlecht a perdu Augustinsson sur blessure, un vrai coup dur. Et Genk a dû faire face au même problème.

Noah Adedeji-Sternberg blessé

Noah Adedeji-Sternberg a dû quitter le terrain blessé. Le joueur de 20 ans s’est immédiatement tenu l’ischio après un sprint face à Nathan De Cat.

On ne sait pas à quel point sa blessure est grave, mais les images n’étaient pas rassurantes. C’est dommage pour Genk, car Adedeji-Sternberg faisait un bon match.

Lire aussi… Anderlecht ne s'arrête plus : les Mauves sortent Genk de la Coupe aux prolongations ! ›À la 82e minute, Adriano Bertaccini a égalisé et le match s’est poursuivi en prolongation. Thorgan Hazard a donné l’avantage aux Mauves sur penalty. Ibrahim Kanaté a brisé les espoirs de Genk en inscrivant le 1-3. Genk n’ira pas en quarts.