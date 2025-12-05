Les critiques sont loin : Besnik Hasi a tout le vestiaire derrière lui

Besnik Hasi peut savourer. Lui qui était resté assez calme après le mois de novembre de rêve de son équipe a totalement exulté après la qualification.

Cette fois, il avait vraiment le sourire. Après le 12/12 du mois de novembre et les victoires contre l'Union et Bruges, Besnik Hasi faisait mine de rester calme et il avait bien raison : trois points en championnat ne signifient pas grand chose et la saison est longue.

Mais une qualification à l'arraché en Coupe de Belgique, c'est une tout autre sensation : d'un coup, d'un seul, Anderlecht n'est plus qu'à trois étapes d'un premier trophée depuis 2017, tout en ayant éliminé l'un des favoris à la victoire finale. Besnik Hasi s'est donc lâché.

"Je suis très heureux ce soir. Nous avons mal commencé le match, nous avons commencé de façon molle", déclarait-il en conférence de presse. "Genk menait méritoirement. Nous n'étions pas bons au duel, pas bons au ballon... et pourtant, nous égalisons presque : nous pensions que le ballon de Thorgan avait franchi la ligne".

Un Anderlecht made in Hasi

Et au fil du match, c'est le "power play" à la Hasi qui a fini par prendre l'ascendant. Comme le reconnaissait Bertaccini, c'est physiquement que le Sporting a émergé. "C'est magnifique de voir comment mes joueurs se sont battus les uns pour les autres. Et ça signifie beaucoup pour moi de voir leur bonheur, y compris celui de ceux qui ne sont pas montés au jeu", se réjouissait Besnik Hasi.

Lire aussi… 🎥 Le moment de communion entre Besnik Hasi et ses joueurs après la qualification d'Anderlecht›"Il n'y avait pas un tel état d'esprit quand j'ai repris l'équipe il y a 6 mois". Cela pourrait sonner comme une pique à David Hubert mais ce n'en est pas une : simplement un constat. Si, sur le plan du jeu, Anderlecht est loin des standards "Noblesse oblige", il est lentement mais sûrement devenu l'une des équipes les plus solides physiquement et mentalement de Pro League. La patte Besnik Hasi, et si elle amène un titre, personne ne s'en plaindra à Neerpede.