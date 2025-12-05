🎥 Le moment de communion entre Besnik Hasi et ses joueurs après la qualification d'Anderlecht

Le Sporting d'Anderlecht s'est qualifié ce jeudi soir pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique en venant à bout du KRC Genk après prolongations (1-3). La joie de Besnik Hasi après la rencontre était intense !

Dans une vidéo partagée par DAZN Belgium sur les réseaux sociaux, on peut découvrir le discours d'après-match de Besnik Hasi à ses joueurs. Un discours de pure passion, rempli de satisfaction et de motivation !

🥳 | La passion pure de Besnik Hasi ! 👊🔥 #CrokyCup pic.twitter.com/vBJiqLiN2e — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 4, 2025

La Coupe de Belgique est évidemment un objectif pour Anderlecht, qui a échoué en finale face au Club de Bruges la saison dernière. Besnik Hasi sait ô combien une élimination à ce stade de la compétition aurait été une grande déception.

C'est une certaine pression qu'il relâche. Au bord du terrain, il est apparu tendu durant la rencontre. Il a dit à ses joueurs qu'ils ont été meilleurs que les Limbourgeois après le coup de sifflet final.

De quoi ravir les supporters !

Des vidéos ainsi ont évidemment le don de ravir les fans anderlechtois. Cela montre un esprit d'équipe et une rage de vaincre. Le groupe semblait soudé et derrière son coach après cette qualification pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique.

D'abord menés 1-0, les Mauves sont revenus au score un peu moins de dix minutes avant la fin du temps réglementaire via Adriano Bertaccini. Thorgan Hazard sur penalty et Ibrahim Kanaté ont ensuite scellé la victoire d'Anderlecht sur le score de 1-3 après prolongations.