Très mauvaise nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé absent jusqu'après la trêve

Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
| Commentaire
Photo: © photonews

Anderlecht a surpris en Coupe en battant Genk après prolongation, mais a perdu Augustinsson, blessé jusqu'après la trêve hivernale.

Hier, Anderlecht a gagné un match impressionnant au stade Cegeka. Genk était proche de gagner, mais Adriano Bertaccini a marqué pour le 1-1. Ensuite, pendant les prolongations, Anderlecht a été plus fort.

Un penalty de Thorgan Hazard et un but de Ibrahim Kanate ont fait la différence. Au prochain tour, Anderlecht affrontera La Gantoise, une rencontre au Lotto Park cette fois.

Augustinsson absent jusqu’après la trêve hivernale

Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pendant le match contre le Racing Genk. Après un quart d’heure, Ludwig Augustinsson a dû quitter le terrain blessé, ce qui a surpris Besnik Hasi.

Il s’est fait mal après un faux mouvement, même si on ne savait pas exactement ce qu’il avait. Le Suédois avait tenu son pied et Anderlecht a annoncé qu’il ne rejouerait plus cette année.

Lire aussi… Les critiques sont loin : Besnik Hasi a tout le vestiaire derrière lui"Ludwig Augustinsson a dû quitter prématurément le terrain lors du match de Coupe contre le KRC Genk. Les examens montrent que le Suédois souffre d’une blessure au mollet. Ludwig est attendu après la trêve hivernale", a indiqué le club bruxellois.

Commentaire
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
KRC Genk
Ludwig Augustinsson

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 06/12 Standard Standard
Union SG Union SG 06/12 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 06/12 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
