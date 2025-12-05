Très mauvaise nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé absent jusqu'après la trêve

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Anderlecht a surpris en Coupe en battant Genk après prolongation, mais a perdu Augustinsson, blessé jusqu'après la trêve hivernale.

Hier, Anderlecht a gagné un match impressionnant au stade Cegeka. Genk était proche de gagner, mais Adriano Bertaccini a marqué pour le 1-1. Ensuite, pendant les prolongations, Anderlecht a été plus fort.

Un penalty de Thorgan Hazard et un but de Ibrahim Kanate ont fait la différence. Au prochain tour, Anderlecht affrontera La Gantoise, une rencontre au Lotto Park cette fois.

Augustinsson absent jusqu’après la trêve hivernale

Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pendant le match contre le Racing Genk. Après un quart d’heure, Ludwig Augustinsson a dû quitter le terrain blessé, ce qui a surpris Besnik Hasi.

Il s’est fait mal après un faux mouvement, même si on ne savait pas exactement ce qu’il avait. Le Suédois avait tenu son pied et Anderlecht a annoncé qu’il ne rejouerait plus cette année.

"Ludwig Augustinsson a dû quitter prématurément le terrain lors du match de Coupe contre le KRC Genk. Les examens montrent que le Suédois souffre d'une blessure au mollet. Ludwig est attendu après la trêve hivernale", a indiqué le club bruxellois.