Réaction Adriano Bertaccini s'est offert une soirée de rêve : "Contre Genk, j'ai toujours une revanche à prendre"

Florent Malice
Florent Malice depuis la Cegeka Arena
| Commentaire
Adriano Bertaccini s'est offert une soirée de rêve : "Contre Genk, j'ai toujours une revanche à prendre"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

C'était presque écrit : Adriano Bertaccini a été l'homme de la délivrance contre Genk, surgissant au meilleur moment pour faire 1-1. Et il a savouré.

Adriano Bertaccini, comme à son habitude, ne prenait pas de gants au moment d'évoquer la prestation d'Anderlecht en première mi-temps : "Clairement, on n'était nulle part, on peut le dire. Mais on a très bien répondu par après, avec envie", se réjouissait-il après la rencontre. "Si on ne prend que la première mi-temps, ce n'est pas mérité, mais en prenant l'ensemble du match, je pense que oui". 

L'attaquant qui s'est révélé en D1A avec Saint-Trond a bien sûr savouré ce but contre le grand rival limbourgeois... et aussi contre un club qui n'a pas cru en lui à l'époque. "C'est pour ça que j'ai tant fait la fête avec le public après le match", sourit Bertaccini.

Objectif Coupe

"Pour mon passé trudonnaire mais aussi à cause de ce qui s'est passé à Genk, j'aurai toujours une petite revanche à prendre. C'est mon derby à moi". Un derby gagné, et Adriano Bertaccini en a profité en punissant le manque d'efficacité genkois.

"Ce n'était pas leur jour aujourd'hui. Ils ont manqué d'efficacité, c'est certain. Mais ils ont aussi la Coupe d'Europe, c'est difficile d'enchaîner", pointe-t-il. "De notre côté, nous n'avons plus que le championnat et la Coupe. C'est donc un objectif clair, même si ce ne sera pas facile".

Lire aussi… Anderlecht ne s'arrête plus : les Mauves sortent Genk de la Coupe aux prolongations ! C'est peut-être ce calendrier moins chargé qui, comme contre Bruges et l'Union, a permis aux Mauves de prendre petit-à-petit le dessus sur le plan physique. "Je dirais que nous étions peut-être un peu plus frais, en effet. On voyait que certains faisaient encore des courses à la 115e minute, c'est fou", sourit Bertaccini. Un état d'esprit qui fait se demander jusqu'où ira cet Anderlecht...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
KRC Genk
Adriano Bertaccini

Plus de news

Anderlecht ne s'arrête plus : les Mauves sortent Genk de la Coupe aux prolongations !

Anderlecht ne s'arrête plus : les Mauves sortent Genk de la Coupe aux prolongations !

23:10
Réforme de la Pro League : le CEO d'Anderlecht prend position sur le futur format

Réforme de la Pro League : le CEO d'Anderlecht prend position sur le futur format

23:00
Anderlecht freiné d'entrée : Besnik Hasi doit revoir ses plans contre Genk

Anderlecht freiné d'entrée : Besnik Hasi doit revoir ses plans contre Genk

21:20
Anderlecht menacé : un grand club de Premier League veut lui chiper un jeune talent

Anderlecht menacé : un grand club de Premier League veut lui chiper un jeune talent

22:21
Charleroi réconcilié avec la Coupe ? Les Zèbres étouffent Malines et filent en quart

Charleroi réconcilié avec la Coupe ? Les Zèbres étouffent Malines et filent en quart

22:27
1
Koné a encore les gants propres, Pflücke vainqueur à l'applaudimètre : les notes de Charleroi

Koné a encore les gants propres, Pflücke vainqueur à l'applaudimètre : les notes de Charleroi

22:40
Un retour en Premier League ? Un club très ambitieux s'activerait pour Bilal El Khannouss

Un retour en Premier League ? Un club très ambitieux s'activerait pour Bilal El Khannouss

22:00
Une bombe éclate : un dirigeant de l'Union visé par de lourdes accusations

Une bombe éclate : un dirigeant de l'Union visé par de lourdes accusations

21:00
4
Monaco et Sébastien Pocognoli prêts à priver le Club Bruges d'un renfort défensif

Monaco et Sébastien Pocognoli prêts à priver le Club Bruges d'un renfort défensif

21:40
La direction de Vincent Kompany exige des réponses : l'UEFA déclenche la tempête à Munich

La direction de Vincent Kompany exige des réponses : l'UEFA déclenche la tempête à Munich

20:40
Charleroi face à un gros, Anderlecht bien servi : le tirage complet des quarts de finale de la Croky Cup

Charleroi face à un gros, Anderlecht bien servi : le tirage complet des quarts de finale de la Croky Cup

00:33
1
Une seule grande absence : voici la liste des joueurs d'Anderlecht pour affronter Genk

Une seule grande absence : voici la liste des joueurs d'Anderlecht pour affronter Genk

15:00
1
"La plus grande perte pour les Diables Rouges de ces cinquante dernières années"

"La plus grande perte pour les Diables Rouges de ces cinquante dernières années"

18:00
Le chemin le plus court vers... un titre commence vraiment ce soir pour Anderlecht

Le chemin le plus court vers... un titre commence vraiment ce soir pour Anderlecht

12:20
Bientôt sans son maître à jouer : l'Union face à un défi de taille Analyse

Bientôt sans son maître à jouer : l'Union face à un défi de taille

19:20
"L'Union n'a que six points d'avance" : Saint-Trond peut-il créer la surprise cette saison ?

"L'Union n'a que six points d'avance" : Saint-Trond peut-il créer la surprise cette saison ?

19:40
Rudi Garcia devra prendre note : la FIFA travaille sur des changements qui ne passeront pas inaperçus

Rudi Garcia devra prendre note : la FIFA travaille sur des changements qui ne passeront pas inaperçus

20:20
Thorsten Fink dévoile son plan pour affronter Anderlecht

Thorsten Fink dévoile son plan pour affronter Anderlecht

11:00
DAZN pourrait tout arrêter : la réponse très claire de la ministre

DAZN pourrait tout arrêter : la réponse très claire de la ministre

20:00
Une solution comme en France ? Où regarderons-nous le football belge la saison prochaine ?

Une solution comme en France ? Où regarderons-nous le football belge la saison prochaine ?

18:40
"Un sentiment amer" : Jelle Vossen réagit à la défaite de Zulte Waregem contre l'Union

"Un sentiment amer" : Jelle Vossen réagit à la défaite de Zulte Waregem contre l'Union

18:20
"Tu ne dois craindre personne" : Silvio Proto est très clair avant le tirage au sort des Diables Rouges

"Tu ne dois craindre personne" : Silvio Proto est très clair avant le tirage au sort des Diables Rouges

19:00
Les supporters du RFC Liège mis à l'honneur pour leur fair-play

Les supporters du RFC Liège mis à l'honneur pour leur fair-play

17:30
Nicky Hayen salue la détermination d'un joueur du Club Bruges qui remet les pendules à l'heure

Nicky Hayen salue la détermination d'un joueur du Club Bruges qui remet les pendules à l'heure

16:40
Donald Trump récompensé avec un prix lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 ?

Donald Trump récompensé avec un prix lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 ?

17:00
1
L'attente est grande : comment Charleroi compte se qualifier à domicile...pour la première fois depuis six ans

L'attente est grande : comment Charleroi compte se qualifier à domicile...pour la première fois depuis six ans

15:40
Olivier Renard doit-il renforcer ce secteur ? Besnik Hasi dispose de solutions, mais aucune ne paraît idéale Analyse

Olivier Renard doit-il renforcer ce secteur ? Besnik Hasi dispose de solutions, mais aucune ne paraît idéale

11:40
Le Standard, Gand, Anderlecht et l'Union tirent la sonnette d'alarme : la réforme du championnat menacée ?

Le Standard, Gand, Anderlecht et l'Union tirent la sonnette d'alarme : la réforme du championnat menacée ?

16:10
"Il n'y a rien de fait" : Thomas Meunier évoque la Coupe du monde 2026

"Il n'y a rien de fait" : Thomas Meunier évoque la Coupe du monde 2026

16:00
"On n'avait pas de tactique" : Ibe Hautekiet critique lourdement Mircea Rednic avant Cercle - Standard Interview

"On n'avait pas de tactique" : Ibe Hautekiet critique lourdement Mircea Rednic avant Cercle - Standard

15:23
Un absent de longue date proche du retour au Standard, et deux incertains pour le déplacement au Cercle Interview

Un absent de longue date proche du retour au Standard, et deux incertains pour le déplacement au Cercle

14:40
L'Union a appris de sa défaite dans le derby : "On était face au même défi qu'à Anderlecht" Réaction

L'Union a appris de sa défaite dans le derby : "On était face au même défi qu'à Anderlecht"

13:40
"25 millions sera peut-être une modique somme" : un joueur de Pro League a tapé dans l'œil de l'AC Milan

"25 millions sera peut-être une modique somme" : un joueur de Pro League a tapé dans l'œil de l'AC Milan

12:40
L'initiative originale du RSC Anderlecht, qui s'ancre au centre de Bruxelles

L'initiative originale du RSC Anderlecht, qui s'ancre au centre de Bruxelles

03/12
"Il faut nous voir comme on est" : Arthur Theate fait passer un message à la presse avant le Mondial 2026

"Il faut nous voir comme on est" : Arthur Theate fait passer un message à la presse avant le Mondial 2026

14:20
3
"C'est normal" : Rik De Mil réagit au communiqué des Storm Ultras

"C'est normal" : Rik De Mil réagit au communiqué des Storm Ultras

13:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 06/12 Standard Standard
Union SG Union SG 06/12 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 06/12 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved