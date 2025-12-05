Adriano Bertaccini s'est offert une soirée de rêve : "Contre Genk, j'ai toujours une revanche à prendre"

C'était presque écrit : Adriano Bertaccini a été l'homme de la délivrance contre Genk, surgissant au meilleur moment pour faire 1-1. Et il a savouré.

Adriano Bertaccini, comme à son habitude, ne prenait pas de gants au moment d'évoquer la prestation d'Anderlecht en première mi-temps : "Clairement, on n'était nulle part, on peut le dire. Mais on a très bien répondu par après, avec envie", se réjouissait-il après la rencontre. "Si on ne prend que la première mi-temps, ce n'est pas mérité, mais en prenant l'ensemble du match, je pense que oui".

L'attaquant qui s'est révélé en D1A avec Saint-Trond a bien sûr savouré ce but contre le grand rival limbourgeois... et aussi contre un club qui n'a pas cru en lui à l'époque. "C'est pour ça que j'ai tant fait la fête avec le public après le match", sourit Bertaccini.

Objectif Coupe

"Pour mon passé trudonnaire mais aussi à cause de ce qui s'est passé à Genk, j'aurai toujours une petite revanche à prendre. C'est mon derby à moi". Un derby gagné, et Adriano Bertaccini en a profité en punissant le manque d'efficacité genkois.

"Ce n'était pas leur jour aujourd'hui. Ils ont manqué d'efficacité, c'est certain. Mais ils ont aussi la Coupe d'Europe, c'est difficile d'enchaîner", pointe-t-il. "De notre côté, nous n'avons plus que le championnat et la Coupe. C'est donc un objectif clair, même si ce ne sera pas facile".

C'est peut-être ce calendrier moins chargé qui, comme contre Bruges et l'Union, a permis aux Mauves de prendre petit-à-petit le dessus sur le plan physique. "Je dirais que nous étions peut-être un peu plus frais, en effet. On voyait que certains faisaient encore des courses à la 115e minute, c'est fou", sourit Bertaccini. Un état d'esprit qui fait se demander jusqu'où ira cet Anderlecht...