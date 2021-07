Charleroi, organisé mais peu dangereux, se contente du nul face aux Canaris

Frustrés à deux reprises par la vidéo, mais surtout trop peu dangereux devant, des Carolos bien en place ont dû se contenter du nul.

Fort d'une belle démonstration à la Côte pour sa première officielle sous Edward Still, le Sporting Charleroi peut souffler : les grandes retrouvailles avec son public se passeront dans la bonne humeur, et le Mambourg résonne uniquement des chants d'encouragement de la T4. Comme si cette terrible saison 2020-2021 n'avait pas existé, et que tous les acteurs avaient décidé de repartir d'une feuille blanche pour mieux retrouver le sourire.

Il n'empêche : pour ces Zèbres new look, la réception de Saint-Trond est l'occasion idéale d'enchaîner afin de faire au mieux connaissance avec leur public. Edward Still aussi veut séduire : un milieu défensif (Gillet) de moins, un offensif (Gholizadeh) de plus, comme une promesse de jeu. Passé le round d'observation, ce sont deux équipes bien en place qui s'opposent, avec un Anas Zaroury confirmant ses belles dispositions ostendaises et dont le duo avec Kayembe promet. C'est souvent côté gauche que le danger naît, et Junior Pius, peu à l'aise, a la chance de voir la VAR annuler un penalty initialement sifflé après son tacle glissé sur un centre (12e).

Charleroi est la meilleure équipe sur le terrain, STVV se contentant d'exister via des contres lors desquels Christian Brüls est clairement le moteur de l'équipe. L'ancien de Gand et du Standard ne réitère pas son exploit de la semaine passée, mais est le seul à alerter vaguement Koffi d'une frappe cadrée. Nous sommes alors à la 27e, et l'occasion part d'une perte de balle d'Ali Gholizadeh. L'Iranien souffre le chaud et le froid, entre imprécisions et ouvertures géniales, au contraire d'un Zaroury très régulier. Schmidt, cependant, n'est pas plus inquiété que Koffi, sauf à boxer un centre venu de la gauche.

Le VAR gâche la fête

La seconde période reprend sur le même rythme, et le danger vient des mêmes hommes : Zaroury envoie une frappe audacieuse qui frôle l'équerre de Daniel Schmidt, et Ali Gholizadeh tente la même de l'autre côté du terrain, là aussi au-dessus. Charleroi prend l'ascendant et croit même ouvrir le score sur une phase limpide : Dessoleil envoie un ballon millimétré pour Morioka qui sert astucieusement Shamar Nicholson entré peu de temps auparavant. Le Japonais était cependant hors-jeu, révèle le VAR (71e).

Jusque là propre à défaut d'être emballante, la rencontre perdra en intensité et en rythme, Charleroi paraissant comme sonné par le but annulé. Grosse alerte à la 83e : sur l'une de ses rares actions de la seconde période, Mboyo envoie un centre que Van Dessel manque d'envoyer au fond des filets en deuxième ballon, d'une volée contrée. Dans la foulée, Kayembe est trouvé dans le rectangle et fait le mauvais choix en envoyant en retrait un peu fort vers Gillet, qui ne peut reprendre (84e).

La rencontre se terminera sur ce score (0-0), frustrant pour des Zèbres qui auront globalement surclassé leur adversaire, mais manqué de mordant. Saint-Trond, de son côté, confirme son excellente entame de saison après avoir battu La Gantoise lors du premier match ...