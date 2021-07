Eupen égalise!

Battu par l'Union la semaine dernière, le Sporting d'Anderlecht se déplace à Eupen avec la ferme intention de rectifier le tir. Mais les Pandas ont démontré à Bruges qu'ils en avaient sous le pied.

Deuxième match de la saison et des changements dans le onze de base de Vincent Kompany? Si Hendrik Van Crombrugge sera aligné entre les perches, il n'est pas impossible qu'il trouve une défense à trois devant lui. Hannes Delcroix pourrait en effet faire son retour et être aligné aux côtés de Taylor Harwood-Bellis et de Wesley Hoedt.

Sur le flanc gauche, Vincent Kompany devrait faire appel à Bogdan Mykhailichenko, de retour dans la sélection, tandis qu'Amir Murillo et Killian Sardella se disputeront probablement la place sur le côté droit. Dans l'entrejeu, Kristoffer Olsson, pas encore prêt à jouer 90 minutes la semaine dernière, pourrait obtenir sa première titularisation, aux côtés de Josh Cullen et en remplacement de Majeed Ashimeru?

Et devant? Vincent Kompany n'a toujours qu'un seul numéro 9 à disposition: Isaac Kiese Thelin. Benito Raman et Francis Amuzu l'avaient accompagné la semaine dernière, sera-ce encore le cas à Eupen? Réponse samedi soir.