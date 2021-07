Anass Zaroury, Zèbre (offensif) du match : "Il manquait le dernier geste ..."

Difficile de désigner un homme du match dans ce Charleroi-STVV très tactique, mais offensivement, c'est bien Anass Zaroury qui s'est le plus démarqué côté Zèbres.

Anass Zaroury a fait connaissance avec le Mambourg et après avoir été décisif lors du premier match des Zèbres, le jeune belge s'est encore démarqué par son activité incessante sur le flanc gauche et ses accélérations intéressantes. "On a un peu manqué de réussite, avec un peu de chance on trouvait la faille. Mais c'est globalement un match positif", estime-t-il après la rencontre.

L'ailier de 20 ans était le Carolo le plus dangereux sur le plan offensif, multipliant les centres parfois tendus pour inquiéter Schmidt. "À titre personnel, c'était un bon match mais je sais aussi qu'il y a des points à améliorer. Je m'entends très bien avec mes équipiers, on a beaucoup travaillé en préparation pour installer une bonne connexion. C'est un jeu d'enfants avec des joueurs d'une telle qualité", se réjouit Zaroury. "Dès l'entraînement et les matchs de préparation, tout s'est très bien passé. Ce qui manquait ? Les goals et les trois points", sourit-il enfin.