Edward Still voit le verre à moitié plein : "Deux clean-sheets d'affilée, c'est la base sur laquelle construire"

C'est un Charleroi très organisé qu'on a vu au Mambourg ce samedi, mais malheureusement resté muet. Edward Still trouve cependant cela encourageant.

Edward Still analysait posément son premier match officiel au Mambourg, qui s'est terminé sur un frustrant 0-0 : "C'était un match très tactique, plutôt fermé. Personnellement, au niveau de notre collectif, je suis très satisfait", entame l'entraîneur des Zèbres. "Que ce soit des joueurs qui ont débuté ou terminé le match".

Certes, l'efficacité n'était pas au rendez-vous, comme Still le reconnaît aisément : "Il nous a manqué la lucidité dans le dernier tiers du terrain pour être efficace et on va y travailler. À Ostende, nous avions été bien plus efficaces en zone de finition", concède-t-il. "Cette fois, nous avions plus de possession, mais il faut savoir quoi en faire. Les transitions et le jeu étaient bons, nous parvenions dans les zones de terrain où nous voulions être, mais la finition n'était pas là".

Une assise défensive intéressante

Reste un point très positif : "C'est notre deuxième clean-sheet d'affilée et ça, c'est la base de l'évolution d'une équipe", se réjouit Edward Still. "Nous avons nos points de repère sur le plan défensif, et de là, nous allons évoluer sur le plan offensif".