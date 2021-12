Le Club de Bruges s'écroule entre la dinde et le Champagne

En cette fin d'année civile, le Club de Bruges a semblé à bout de souffle et à court d'idées. Le résultat est à la hauteur de la prestation des joueurs de Clement.

On avait quitté le Jan Breydel après un chouette match entre le Club et le Sporting d'Anderlecht, on l'a retrouvé ce dimanche dans la brume et la tristesse. Ce n'est un secret pour personne, le football fait un pas en arrière et se dispute désormais sans spectateurs. Ce derby de la Venise du Nord s'est aussi un peu déroulé sans spectacle, dans la brume, entre la dinde de Noël et le Champagne du réveillon de la Saint-Sylvestre.

C'est surtout le Club qui est décevant, dans la mesure où le Cercle tente de jouer vers l'avant et a en première période quelques possibilités, souvent initiées par un Matondo bien en jambe. Deman a même eu le ballon de l'ouverture du score mais il a manqué son dernier geste. Et en face? Beaucoup de nervosité, de ballons perdus et une seule belle occasion à mettre à l'actif de Vanaken, mais Didillon est attentif.

Après la pause, et sans le moindre changement, le Cercle poursuit son travail et est récompénsé à la suite d'un coup franc de Hotic. La défense du Club n'arrive pas à se dégager et Miangue est à la bonne place (53', 1-0) pour marquer le premier but du match, son premier de la saison, son tout premier en carrière. Clement réagit, remplace Balanta par Mbamba et le champion de Belgique en titre hérite de deux belles occasions: Lang est contré par Popovic, Vormer tombe une nouvelle fois sur un Didillon impérial.

On se dirige vers une attaque-défense, même si Matondo est encore dangereux car il a désormais bien plus d'espaces. La valse des changements casse un peu le rythme de ce duel, et le Club a bien du mal à se créer des occasions. Lang se heurte bien à Didillon (oui, encore) alors que Mignolet sauve les meubes face à Matondo, qui va aussi frapper la barre. Histoire de bien terminer l'année, Matondo accélère une dernière fois et se joue de la défense du Club avant de servir Souza qui assure la victoire des siens (90', 2-0).

Le Club sera deuxième à la reprise, mais en cas de victoire de l'Union ce sera avec 9 points de retard. Pour le Cercle, qui était dans une sale spirale, c'est désormais une place dans le milieu du classement. Bien plus confortable pour passer l'an neuf.