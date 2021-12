L'homme du match: Matondo a marché sur la ville

Le Cercle a dominé le Club, et Rabbi Matondo a fait danser la défense du champion de Belgique en titre.

Histoire de bien terminer l'année, le Cercle de Bruges a sorti les crocs pour battre son tout proche voisin du Club et aura donc réussi un beau bilan de 4 sur 6 contre le champion. Lors du match de ce dimanche, si Didillon aura été impérial, Rabbi Matondo est à ressortir du lot.

S'il n'a pas marqué, il a offert sur un plateau le deuxième but à Souza dans les arrêts de jeu, mais il a surtout profité de sa vitesse et de sa puissance pour en faire voir de toutes les couleurs à Mechele et Hendry. Le duo du Club a eu toutes les peines du monde à contenir l'attaquant du Cercle.

En première période, il aurait pu avec un peu plus de confiance et d'expérience, ouvrir le score. Après la pause, d'abord dans l'axe puis décalé sur la droite dans le dos de Sobol, il a multiplié les appels en profondeur en étant toujours dangereux. Puis dans les arrêts de jeu, c'est avec un festival de dribbles qu'il s'est joué de tout le monde pour le but de la délivrance. Pour l'ensemble de son oeuvre, Matondo est notre homme du match.