Déçu, Clement rend hommage à un adversaire: "Didillon a fait des arrêts fantastiques"

Philippe Clement termine donc l'année sur une défaite dans le Derby, une première depuis le 31 octobre 2013.

C'est un Philippe Clement déçu qui s'est présenté en conférence de presse pour analyser la défaite du Club dans le derby contre le Cercle. "C'est bien évidemment une déception de perdre aujourd'hui", annonce directement l'entraîneur du Club. "On savait que ce serait un duel avec de l'intensité et des duels".

Mais selon lui, son équipe n'a pas mis les bons ingrédients: "Nous n'avons pas mis assez de rythme pour avoir des occasions suffisantes, pour pouvoir gagner la rencontre. En face, Didillon a fait des arrêts fantastiques, mais dans l'ensemble nous avons joué au rythme du Cercle, surtout en première période".

Et après la pause, on n'a pas retrouvé un excellent Club de Bruges non plus: "On revenait avec de meilleures intentions, mais on encaisse sur un coup de pied arrêté. On a eu des occasions oui, mais on n'a pas trouvé la faille. Je suis déçu de ne pas avoir transformé ces occasions".

En effet, entre la maladresse des attaquants de Bruges dans le dernier (ou l'avant-dernier) geste et les arrêts de Didillon, le champion n'a pas marqué et va partir en vacances avec une défaite sur le dos et le moral dans les chaussettes.