Clement ne panique pas: "Il reste encore beaucoup de matches... et les playoffs"

Philippe Clement sait que son équipe, depuis quelques semaines, n'est pas au niveau.

Après deux titres de champion de Belgique, le Club de Bruges recherche ce qu'il n'a réussi qu'une seule fois dans son histoire: un triplé. Mais depuis quelques semaines, les joueurs de Clement ne sont pas au niveau et le T1 des Gazelles le sait.

"On encaisse beaucoup trop depuis quelques semaines, mais on se crée aussi moins d'occasions. On a une nouvelle fois été mis en difficultés ce dimanche, avec Matondo, mais notre prestation est sur la lignée de ce que l'on montre depuis plusieurs semaines. On sait ce que nous allons devoir travailler à la reprise".

Et à la reprise, en janvier, Bruges aura 6, 7 ou 9 points de retard sur l'Union. "Nous ne paniquons pas. Il reste encore beaucoup de rencontres à jouer, puis il y a les playoffs et son fameux système. Nous ne regardons pas l'Union mais nous-mêmes. On va prendre un peu de repos, car nous jouons tous les trois jours depuis 7 semaines, puis travailler ensemble".