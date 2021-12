Dominik Thalhammer euphorique: "C'est magnifique pour tout le Cercle"

D'un naturel assez calme, le coach du Cercle a tout de même montré toute sa joie dans sa conférence de presse ce dimanche.

Dominik Thalhammer est un coach calme, posé, mais on a senti ce dimanche, après la victoire dans le Derby contre le Club, qu'il y avait de l'euphorie dans les déclarations du tout récent nouveau coach du Cercle.

"C'est une victoire épique, fantstique, incroyable pour tout le Cercle. Je suis fier de mon équipe, c'est une grande victoire pour les joueurs, les membres du staff mais aussi les supporters. En plus, je pense que nous méritons de gagner, même si nous avons parfois été mis en difficultés mais c'est normal contre cette équipe du Club. Nous méritons ces trois points".

Comme quoi on peut être clair, net et précis en quelques mots, car nous n'en saurons pas plus de la part du coach du Cercle.