🎥 La frustration de Noa Lang : il s'en est pris à un symbole du Cercle

Noa Lang a été expulsé aprÚs le coup de sifflet final, aprÚs avoir passé le match à contester chaque décision arbitrale. L'international néerlandais a ensuite passé ses nerfs sur un symbole du Cercle dans le couloir.

Noa Lang fait absolument tout pour se faire détester, c'est un fait. Le Néerlandais a encore été infernal - en plus d'être très moyen - ce dimanche, jusqu'à prendre un second carton jaune après le coup de sifflet final ... et de passer ses nerfs en coulisses en arrachant un symbole du Cercle de Bruges.

Pas de quoi pourrir les vacances du joueur, cependant : Lang se prenait déjà en photo dans l'avion pour Dubaï peu de temps après le coup de sifflet final.