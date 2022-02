"Nous devons mettre nos occasions"

Le coach des Zèbres a perdu au Jan Breydel, mais il voit pas mal de choses positives, surtout en seconde période.

Edward Still était comme à son habitude: précis dans l'analyse, même après une défaite: "Ils ont mieux géré que nous les moments clés de la rencontre", a déclaré le T1 des Zèbres après la rencontre perdue à Bruges ce dimanche. "On avait fait le choix de jouer plus bas et on l'a plutôt bien fait car on n'a pas laissé beaucoup d'espaces à Bruges, ils n'ont d'ailleurs eu qu'une seule occasion. C'est dommage d'arriver à la pause en étant mené sur une action où on gère mal une transition, on est un peu lent dans le contre-pressing, un peu trop passif".

La deuxième période a été différente pour les Carolos: "On a pressé plus haut, on a cherché l'homme contre homme et on a créé du stress chez notre adversaire. On a su trouver les décalages dans les zones qu'on voulait. On a 3-4 occasions mais contre un tel adversaire, il faut les marquer. Ensuite, ils mettent un deuxième sur un nouveau contre... c'est dommage mais je suis fier de la prestation de mon équipe. On a vu un Charleroi entreprenant, qui voulait aller de l'avant".

Et aller de l'avant, c'est encore croire aux playoffs 1? "On ne s'occupe pas du classement, on fera les comptes au final. Nos prestations contre les grands s'améliorent, c'est ce qui compte. Notre objectif, c'est d'être dans la progression." Ce que l'on peut souhaiter aux Zèbres, c'est de continuer à progresser car dans une semaine, l'Union se déplacera au Mambourg.