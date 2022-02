"J'aurais pu marquer un ou plusieurs buts"

Le Danois a offert un but à Mats Rits et a surtout senti qu'il se sentait de mieux en mieux au fil de la rencontre.

Andreas Skov Olsen a, pour sa première titularisation donné une passe décisive sur le second but. Après la rencontre, il est revenu sur cette victoire impérative: "C'était important de montrer que nous pouvions jouer en tant qu'équipe. C'est une excellente soirée pour offrir trois points à nos supporters. J'aurais pu marquer, une ou plusieurs fois, mais malheureusement je n'ai pas eu de réussite. Le gardien a aussi fait de beaux arrêts. Ce sera pour la prochaine fois."

L'ailier danois est cependant heureux d'avoir donné une passe décisive: "C'était un superbe but de l'équipe, en contre. J'ai reçu le ballon, j'ai pu passer mon défenseur et j'ai vu Mats au premier poteau. C'est un beau but de sa part, un beau geste".

Le Danois commence à trouver le bon rythme avec Bruges: "En première période, je recherchais encore le bon tempo. En seconde, c'était plus ouvert et je me sentais mieux. C'était logique de laisser l'adversaire venir et en plus c'est mieux pour moi. Je suis content de ma soirée".