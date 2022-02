Charleroi, à la recherche de l'efficacité offensive

Défaits ce week-end face à Bruges, les Carolos ont raté nombre d'occasions. Une défaite qui les éloigne du top 4, et qui pose question quant à leur efficacité offensive.

Ce dimanche, Charleroi s'est incliné face au Club de Bruges (0-2). Un Club pas forcément meilleur, mais un Club plus réaliste. Surtout en fin de match, alors que les occasions pleuvaient des deux côtés du terrain, Charleroi n'a pas réussi à marquer. Les Carolos ont terminé le match avec 15 tirs au but.

Une défaite qui peut avoir un goût amer, mais qui surtout place désormais Charleroi à la 6e place du classement, à égalite de points avec La Gantoise, et avec 5 points de retard sur un Anderlecht qui semble prendre le large et être dans les meilleures dispositions pour accrocher la dernière place du top 4.

Même si les ratés de ce dimanche devant Simon Mignolet ont dû frustrer plus d'un supporter carolo, il faut néanmoins remarquer que Charleroi garde de très bonnes statistiques offensives, dignes d'un vrai prétendant au top 4. Les Zèbres ont en effet la 7e meilleure attaque du championnat, avec déjà 42 buts inscrits. Une moyenne d'1,56 but par match, qui est légèrement en-dessous de leurs "expected goals" cette saison (1,72 but par match). A titre de comparaison, Anderlecht a 1,76 but par match selon cette prédiction, mais sur-performe en étant deuxième meilleure attaque avec 58 buts et une moyenne de 2,15 but par match. Charleroi sous-performe donc, mais pas de beaucoup. Le plus important serait de se pencher sur qui marque, ou a marqué ces buts pour les Carolos.

En effet, le Sporting a souvent dépendu de numéros 9 prolifiques (Jérémy Perbet, Cyril Théréau,...) et cette saison, avant qu'il ne parte pour le Spartak Moscou, Shamar Nicholson avait eu le temps de claquer 13 buts en 18 matchs - soit encore plus du quart des buts inscrits par le Sporting. Un départ difficile, auquel le Sporting a pallié avec les arrivées de Vakoun Bayo et Youssouph Badji, qui doivent encore logiquement s'acclimater.

Depuis le départ du Jamaïcain, Charleroi a inscrit 4 buts en 7 matchs. Et même si les Carolos peuvent encore compter sur les courses de Jules Van Cleemput, les portées vers l'avant de Daan Heymans, la technique d'Anass Zaroury ou le retour - prématuré - de la CAN d'Adem Zorgane, ils ont pour l'instant plus de mal à marquer grâce à un pur attaquant. Ils doivent également faire avec la méforme de Ryota Morioka, qui apportait énormément offensivement.

On serait tenté de dire que la patience est de mise, tant Badji et Bayo sont des joueurs intéressants. Sauf que la phase classique se termine déjà dans 7 matchs et les résultats, eux, ne peuvent plus se faire attendre.