La situation de Vormer, un nouveau venu: Rits évoque tous les sujets

Alfred Schreuder a surpris beaucoup de monde en alignant Denis Odoi en position de médian défensif à la place de Ruud Vormer.

Ce dimanche, Ruud Vormer est resté toute la rencontre contre Charleroi sur le banc. Mats Rits, un de ses bons amis, évoque la situation du Néerlandais: "Il est clair que Ruud a beaucoup donné et beaucoup apporté au Club. Il est le capitaine et il le restera. Il faut demander au coach pourquoi il n'a pas joué".

"Ruud a soutenu le groupe, même quand il a su qu'il ne jouerait pas, et ce même s'il était déçu. Chaque footballeur veut beaucoup jouer, mais comme je l'ai dit: même sur le banc, il reste notre capitaine. Lorsque c'est arrivé avec Clement, il n'est pas non plus resté sur le côté".

Rits a joué avec Odoi à ses côtés: "C'est un très bon footballeur, qui est polyvalent. Il a aussi beaucoup d'expérience et il est très agressif, je ne me souvenais pas qu'il l'était autant lorsqu'il était en Belgique. Je pense que son expérience en Angleterre l'a un peu changé".

Beaucoup de louanges qu'il faudra confirmer, dès la semaine prochaine lors du déplacement à Eupen.