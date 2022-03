Genk a perdu le derby limbourgeois après une prestation très fade face à Saint-Trond. Paul Onuachu a usé de mots très durs à l'issue du match.

"Désolé, mais maintenant je ne peux vraiment pas défendre l'équipe", rageait Paul Onuachu après la défaite face au STVV (0-1). "Nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien montré aujourd'hui. Il y a beaucoup à dire sur ce match. Nous n'avons pas joué en équipe. On nous avait prévenus que ce derby allait être difficile. Un duel à la pointe. Il fallait être prêt à se battre. Mais nous ne l'étions pas. Nous avons joué comme de la merde. Comme des poulets effrayés", a-t-il cyniquement analysé dans des propos repris par Het Laatste Nieuws.

Saint-Trond a parfaitement joué le coup et a muselé un Genk inoffensif en zone de finition. "Au STVV, ils savaient quoi faire. Si on me jouait un long ballon, personne ne se joindrait. Nous ne nous sommes pas battus pour les deuxièmes ballons. Et si on jouait dans la combinaison, certains gars ne voulaient pas récupérer le ballon. Chacun a juste fait ce qu'il voulait. J'étais moi-même. De cette façon, je ne peux pas entrer dans mon jeu. Pendant la mi-temps, j'ai dit dans le vestiaire : 'Bravo les gars. Apportons notre football. Cela n'avait pas beaucoup d'importance", a déclaré un Onuachu qui, comme tous ses coéquipiers, a vécu une rencontre très compliquée.

"Cette défaite est un coup dur pour toute l'équipe. Ce fut un moment douloureux. Nos supporters nous ont hués, et ils avaient parfaitement le droit de le faire. Nous savons que nous pouvons faire mieux. Nous ne jouons pas comme le KRC Genk."

Avec une série de 4 points sur 12, Genk n'est toujours pas assuré de participer aux play-offs 2. "Notre place dans les play-offs pour l'Europe est en danger. Nous devons gagner les prochains matchs. C'est une saison terrible. Nous devons nous remettre sur les rails au plus vite", a soupiré l'attaquant nigérian.

Il reste ainsi 3 matchs aux Limbourgeois pour accrocher le top 8 : contre Bruges, Eupen, puis Seraing.