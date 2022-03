Le gardien d'Ostende est passé à côté de son match mais a assumé devant les micros.

Kjell Scherpen est titulaire depuis plusieurs semaines du côté d'Ostende, mais après le match de ce samedi soir on peut se demander si cela va continuer. Fautif sur les trois buts des Brugeois, le grand Néerlandais a cependant assumé au micro de Eleven Sports.

"Tout était mauvais, tout simplement. Sur le premier je ne sors pas bien, sur le second je dois dégager, et certainement pas contrôler comme cela. Je suis passé à côté, c'est ma pire soirée en tant que footballeur. J'ai offert les buts et maintenant c'est à moi de travailler pour me rattraper la semaine prochaine".

Au moins, il a assumé devant les caméras. Il faudra voir ce que Yves Vanderhaeghe va en penser.