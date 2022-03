Sargis Adamyan: "Je suis là pour aider l'équipe"

Auteur d'un doublé, Sargis Adamyan semble trouver sa voie au sein de l'effectif Brugeois.

"Ce n'était certainement pas notre meilleur match aujourd'hui. Ce n'est pas facile de venir jouer ici. En deuxième mi-temps, nous aurions dû finir plus vite les actions et essayer de marquer le quatrième et peut-être le cinquième but plus tôt. Le plus important, ce sont les trois points, mais oui je suis aussi très content de mes deux buts. Le gardien n'avait pas l'air de faire le match de sa vie, alors c'est ton travail d'attaquant d'en profiter. Ce n'étaient certainement pas mes deux plus beaux buts, mais ils comptent ( rires)".

Adamyan a joué avec confiance ces dernières semaines et il le montre sur le terrain. "Je suis heureux de pouvoir jouer à nouveau et d'aider l'équipe à atteindre mes objectifs. C'est aussi la raison pour laquelle ils m'ont recruté. Je fais ce que je peux pour l'équipe."