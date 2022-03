"Les cadeaux, nous les avons provoqués"

Charles De Ketelaere a retrouvé le plaisir de rejouer en Pro League ce samedi soir.

Absent depuis plusieurs rencontres, puisqu'il a loupé trois matches du Club dont les chocs contre l'Antwerp et La Gantoise, Charles De Ketelaere a fait son retour ce samedi soir en tant que titulaire, non pas aux côtés de Lang mais avec Adamyan, double buteur ce soir.

Le jeune Diable Rouge ne boudait pas son plaisir d'avoir retrouvé les terrains: "C'était chouette", a-t-il affirmé au micro de Eleven Sports. "J'ai loupé deux semaines et je suis heureux de retrouver les terrains. J'ai retrouvé du plaisir. Le match? La première période a été moyenne, mais nous nous sommes améliorés en seconde période en trouvant mieux les espaces".

Du coup, le Club reste à 7 points de l'Union. "On ne veut pas les regarder, on prend match par match et on verra en fin de championnat où nous serons. Ce soir c'est vrai qu'on a eu des cadeaux, mais nous les avons provoqués".