Pierre Bourdin, avec la tête au Cercle: "Miguel, à jamais dans nos coeurs"

Le défenseur du Beerschot reconnait que le Club de Bruges était trop fort, et a eu une belle pensée pour son ancien coéquipier.

Ce vendredi, le Beerschot a enduré la moitié du chemin, du long chemin, qu'il reste à parcourir avant d'enfin mettre fin à cette saison calvaire. Après la nouvelle défaite du matricule 13, Pierre Bourdin est venu au micro d'Eleven Sports pour donner ses impressions.

"Certains matches, nous avons encaissé plus que ce que nous méritions, aujourd'hui c'est le contraire. Ils ont eu beaucoup d'occasions et surtout notre gardien a fait des arrêts. Nous aussi nous avons eu des occasions et nous avons été récompensés avec ce penalty."

"C'était difficile aujourd'hui, mais c'est comme cela depuis le début de l'année je dois dire. La différence était trop grande mais voilà: ils ont 7 victoires de suite. Nous avons été de faire avec nos moyens".

Pour ce match, Bourdin a joué avec le nom de Miguel Van Damme dans son dos, en lettres dorées. "Je remercie la Pro Leagued'avori accepté cela. Je l'ai cotoyé au Cercle pendant trois ans. C'est dur de voir partir quelqu'un à 28 ans. Mais il restera à jamais dans nos coeurs".