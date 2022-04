Andreas Skov Olsen: "Il fallait montrer qu'on était meilleurs, et on l'a clairement fait"

Avec deux passes décisives, Andreas Skov Olsen a participé grandement à la victoire du Club de Bruges sur le terrain du Beerschot.

Grâce notamment à deux passes décisives d'Andreas Skov Olsen, le Club de Bruges s'est tranquillement imposé sur la pelouse de la lanterne rouge hier soir, 1-3. "On a pris trois points aujourd'hui sur un terrain difficile et face à un adversaire qui n'avait rien à perdre. Il fallait montrer qu'on était meilleurs et on l'a clairement fait. Chaque point est important si on veut remporter le titre, il faut juste continuer à gagner. Nous essayons de mettre la pression sur Union, toute l'équipe sent maintenant que remporter le championnat est possible. Chaque semaine, il y a plus de confiance sur le terrain."

Elu homme du match, l'international danois aurait pu trouver le chemin des filets à deux reprises, mais a joué de malchance hier soir. "J'ai eu quelques occasions de marquer. Le premier but a été refusé pour hors-jeu et Mats (Rits) m'a pris le deuxième but (rires). Les trois points sont plus importants."