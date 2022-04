"Nous aurions dû marquer plus de buts"

Le Club de Bruges aura vécu une soirée particulière au Kiel.

Une nouvelle fois buteur avec le Club de Bruges, Charles De Ketelaere sait que son équipe n'a pas toujours été totalement concentrée: "A 1-3, ils ont eu des occasions, nous avons manqué de contrôle. Mais bien avant ça, on aurait dû marquer plus de buts."

Cette rencontre, qui partait sur les bases d'un match amical, a été un peu plus attrayante après la pause: "Dans le vestiaire, le coach nous a demandé de remettre du rythme, et c'est ce que nous avons fait. Cela fait maintenant 7 victoires de suite oui, et nous avons joué comme à notre habitude, en voulant marquer le plus de buts possible."

Et donc, avec un nouveau but pour Charles: "Je ne savais pas si j'étais hors-jeu, avec le gardien qui était sorti, mais au final c'est une bonne chose, ça fait toujours plaisir de marquer". Dans une semaine, le Club de Bruges terminera la saison régulière contre le KV Malines, avec comme objectif de bien lancer ses play-offs.