Joren Dom: "La différence avec Bruges était trop grande"

Comme à son habitude, Joren Dom s'est montré très honnête dans sa réaction après la rencontre face au Club de Bruges.

Hier soir, le Beerschot a été défait sur sa pelouse face au Club de Bruges, 1-3. Après la rencontre, Joren Dom a reconnu la supériorité des Brugeois. "La différence était trop grande aujourd'hui. Dans l'ensemble, le score n'est pas trop mauvais. Même si le Club de Bruges a eu quelques occasions. Ils avaient également un contrôle total sur le jeu. À partir de la 60e minute, ils ont un peu relâché la pression. À ces moments-là, nous entrons également un peu mieux dans le jeu. Nous avons tout donné. Ce n'était certainement pas la raison de notre défaite. Contre une bonne équipe, nos points faibles vont naturellement faire surface. Cela vous donne trois buts et quelques occasions contre vous. Après la rencontre, vous réalisez bien sûr que vous n'aviez aucune chance, mais pendant le match, vous ne pensez pas à cela. Vous essayez simplement de faire de votre mieux pour créer une occasion et marquer un but."