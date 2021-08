Le (jeune) brugeois du match: Tibo Persyn

Pour sa première titularisation chez les pros, le jeune Tibo Persyn s'est offert un but devant son public.

Lorsqu'il a quitté le Club de Bruges en 2018 pour rejoindre l'Inter, il ne pensait certainement pas revenir au pays pour ses débuts chez les pros. Pourtant, Tibo Persyn est revenu, en prêt avec une option d'achat, et il vit des débuts de rêve. Il a déjà 19 ans et certains pourraient se dire que d'autres débutent plus tôt, mais sa post formation en Italie lui a fait le plus grand bien.

Il y a une semaine, il a joué ses première minutes en pros (à l'Inter, il n'a joué qu'avec la Primavera) sur la pelouse de Zulte Waregem. Ce dimanche, il a signé sa toute première titularisation et ce devant ses supporters.

Lorsqu'il a trouvé l'ouverture, en seconde période, d'une superbe demi-volée que Vanhamel n'a su que dévier dans ses propres filets, son bonheur faisait plaisir à voir. Il n'a pas disputé toute la rencontre, mais ce match comptera pour lui tout au long de sa carrière. Et comme tactiquement il était bien en place, il assurait sa position et a été dangereux à plusieurs reprises, nous en avons fait notre homme du match pour ce duel face au Beerschot.