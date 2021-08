Charles De Ketelaere est ambitieux: "11 sur 15? C'est bien mais nous voulons tout gagner"

Charles De Ketelaere devient un leader au Club de Bruges.

Une nouvelle fois buteur, Charles De Ketelaere a definitivement pris une autre dimension cette saison, en jouant en tant qu'attaquant de pointe. Mais le jeune joueur devient gourmand et a envie que son équipe gomme ses petites erreurs.

"Nous aurions dû marquer le quatrième but. Mais nous n'aurions non plus jamais dû terminer à dix. C'est la même carte rouge qu'il y a une semaine. C'était Sobol, maintenant Nsoki... C'était une bonne rencontre tout de même, avec nos supporters. Nous sommes heureux avec le 11 sur 15 mais nous voulons tout gagner".

L'attaquant a donc les dents longues...