Clement est dubitatif: "J'avais demandé à mes joueurs avertis de ne plus tacler"

Pour la deuxième fois de la saison, le Club de Bruges a terminé la rencontre à dix alors que le score était largement en sa faveur. Une sale habitude que les champions devront gommer.

Philippe Clement était souriant après la rencontre de son équipe. Le Club de Bruges a gagné, oui, mais la fin de match aurait pu être différente, surtout après l'expulsion de Nsoki et le but dans la foulée de Van Den Berg. Pourtant, tout avait très bien commencé pour le champion en titre.

"J'ai vu un groupe qui voulait marquer directement, surtout devant nos supporters. J'attendais qu'on donne tout, et c'est ce qu'il s'est passé. Après l'ouverture du score, je voulais un deuxième but et il est arrivé. On a dominé la première période, malgré un manque d'automatismes sur les flancs. D'ailleurs le deuxième but vient d'une superbe action de notre part".

A ce moment du match, on se dit que le Beerschot ne va pas avoir droit au chapitre. "Mais ils ont marqué un superbe but des 35 mètres. Du coup ils restent dans le match. Dans le vestiaire, j'ai demandé à ce que les joueurs qui avaient été avertis ne fassent plus de tacles... J'ai sorti Ricca pour cela, puis on termine tout de même à dix".

Même si on imagine bien que Nsoki ne doit pas avoir reçu les félicitations du jury, Clement semble ne pas trop lui en vouloir: "C'est encore un jeune joueur, il n'a que 21 ans. C'était sa première devant notre public, il y a parfois des erreurs de jeunesse. C'est dommage car cela aurait pu être une fête totale devant nos supporters, avec 5 ou 6 buts."

Au final, les trois points sont acquis, mais Nsoki va louper le déplacement à La Gantoise, et c'est certainement le plus embêtant pour Clement.