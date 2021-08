Première titularisation, premier but, premiers mots: "Et pourtant j'étais stressé"

Après ses premières minutes il y a une semaine, voici la première titularisation de Tibo Persyn.

Formé au Club de Bruges, parti à l'Inter pour sa post-formation, Tibo Persyn est revenu dans la Venise du Nord et continue son processus d'apprentissage. Ce dimanche, contre le Beerschot, il était titulaire pour la première fois, et a même marqué son premier but.

"Je peux dire que c'était mes vrais débuts", déclare le jeune milieu droit en conférence de presse. "C'est un sentiment incroyable, j'attends cela depuis que je suis tout petit. J'étais un peu intimidé au début, et j'étais stressé. Heureusement, mes coéquipiers m'ont bien aidé."

Le jeune joueur revient aussi sur son but: "Je dois dire que le ballon vient bien, et que je le reprend parfaitement. Quand j'ai vu le ballon rentrer je ne savais plus où aller, alors je suis allé vers ma famille. C'est encore plus beau parce que nous avons gagné".