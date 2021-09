On n'a pas deux fois l'occasion de laisser une bonne première impression

Kamal Sowah s'est rappelé au bon souvenir de toute la Pro League ce vendredi. Il ne lui aura manqué qu'un but.

Kamal Sowah, qui avait été prêté la saison dernière par Leicester à OHL, était reparti en Grande-Bretagne à la fin de la saison précédente. N'entrant pas dans les plans du club de Youri Tielemans, il se cherchait un nouveau défi.

Bruges est alors arrivé, a signé un gros chèque d'un peu moins de 8 millions d'Euros et le Ghanéen a posé ses valises dans la Venise du Nord.

Ce vendredi, il avait l'occasion de se montrer sous ses nouvelles couleurs puisque Clement l'a titularisé en tant qu'ailier droit dans un 4-3-3. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas déçu. Il a démontré sa technique, sa vitesse et son sens du football durant les 90 minutes.

Il a signé un assist sur l'ouverture du score par Noa Lang, un pré-assist sur le but de Vanaken et aurait pu (dû?) au moins marquer un but ce vendredi tant il aura été dangereux. Bref, Kamal Sowah est notre homme du match. Où comment laisser une très bonne première impression.