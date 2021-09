Philippe Clement juge les nouveaux: "Nous écrivons une nouvelle histoire"

Les nouveaux joueurs du Club de Bruges ont fait forte impression ce vendredi, surtout Kamal Sowah.

Le mercato estival du Club de Bruges a été spectaculaire. Philippe Clement, qui voulait des renforts, doit maintenant créer une harmonie sur le terrain. Contre Ostende, il a été servi.

"Vous voyez que Sowah s'intègre très bien dans le football que nous voulons jouer. Bien sûr, il y a encore des automatismes à trouver, mais c'est encore le cas pour tout le monde, sauf peut-être pour Hans Vanaken."

"Nous sommes en train d'écrire une nouvelle histoire. Nous intégrons des nouveaux joueurs et il y a plus de compétition dans le noyau. Il y aura beaucoup de rencontres, car nous allons jouer sur les trois fronts. Si on veut rivaliser avec les équipes qui jouent en Ligue des Champions, c'est bien de commencer cette nouvelle histoire de cette façon".

Il faudra déjà élever le niveau de jeu de l'équipe contre le PSG, dès ce mercredi.