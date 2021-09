Blessin se rend à l'évidence: "Nous n'avons pas joué à notre niveau"

Alexander Blessin est revenu sur la défaite de ses couleurs sur la pelouse du champion en titre.

Avant la rencontre, Alexandre Blessin savait que ce serait compliqué, mais il ne s'attendait certainement pas à rentrer à la maison avec un 3-0 bien tassé. Sportivement, il reconnaissait la supériorité de son adversaire.

"Ils méritent leur victoire", déclarait-il d'entrée. "On a commencé le match de façon trop tendre, parce que Bruges voulait se montrer devant ses supporters. En plus, on a fait des erreurs et le but est tombé. On ne contrôlait rien mais après j'ai senti qu'on revenait un peu dans le match. On a eu des possibilités, mais il nous a manqué le "Killer instinct" pour marquer. Et puis les deux cartons jaunes ont tué la rencontre, après il n'y a pas eu match. Nous n'avons pas joué à notre niveau".

Du côté d'Ostende, c'est un peu le cas depuis quelques semaines. La match à domicile contre le Beerschot dans une semaine sera déterminant pour la suite de la saison.