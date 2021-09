Entraînement ouvert au Standard de Liège à quelques jours du Clasico

Après plus d'un an et demi sans entraînement ouvert à cause de la pandémie de coronavirus, le matricule 16 a décidé d'ouvrir aux supporters l'entraînement de ce mercredi 15 septembre à 15H30.

Les supporters du Standard de Liège pourront assister à l’entraînement de ce mercredi 15 septembre à 15H30. Pour des raisons sanitaires, cet entraînement respectera la procédure Covid Safe Ticket imposée par les autorités belges comme lors des rencontres de championnat. 🏃‍♂️ Entraînement ouvert ce mercredi 15 septembre (15h30) ➡ https://t.co/79lyL5Pjae 📅



🏃‍♂️ Open training op woensdag 15 september (15u30) — Standard de Liège (@Standard_RSCL) September 13, 2021