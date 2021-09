Mbaye Leye retient le principal : "Il fallait une réaction"

Ce dimanche, le Standard de Liège a remporté le derby liégeois en allant s'imposer (0-1) du côté du RFC Seraing grâce à un penalty transformé par Selim Amallah.

Le Standard de Liège s'est adjugé le derby liégeois ce dimanche et renoue avec la victoire après la gifle à l'Union Saint-Gilloise juste avant la trêve internationale. "Pour avoir un bon match de football, il faut une bonne équipe en face. Seraing nous a mis en difficulté aujourd'hui, mais nous avons fait le job même si nous aurions pu mieux faire dans les transitions. Nous avons été solides en défense et Arnaud Bodart était dans un grand jour. Il fallait une réaction et gagner, c'était le plus important ce week-end. Il faut poursuivre de cette façon pour la suite et continuer de prendre des points", a confié Mbaye Leye à l'issue de la rencontre.

© photonews

Le T1 des Rouches a eu du mal à digérer la lourde défaite à l'Union. "J'ai mal aux fesses depuis deux semaines et là, je profite de ce succès car il fait du bien. Pas de construction mais une bonne mentalité ? J'espère que nous gagnerons beaucoup de fois de la sorte. Quand on prend une gifle telle que celle à Bruxelles avant la trêve internationale et un derby, c'est important de ne pas se mettre en danger d'entrée de jeu avec ce stress de bien construire. Il ne faut pas prendre de risques inutiles et encaisser un but. Prendre simplement les trois points et la confiance reviendra. La moyenne d'âge est de 22 ans...On leur demande trop parfois parce qu'ils sont au Standard de Liège, et il faut accepter qu'ils puissent souffrir dans les moments difficiles contre une belle équipe qui nous a dominés. Nous retenons la victoire", a conclu le technicien sénégalais.