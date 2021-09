Arnaud Bodart de nouveau impérial : "S'il continue de la sorte, il sera sélectionné chez les Diables Rouges"

Ce dimanche, le Standard de Liège a remporté dans la douleur le derby liégeois au RFC Seraing (0-1). Le matricule 16 avait à coeur de renouer avec la victoire après sa lourde défaite à l'Union avant la trêve internationale.

Si le Standard de Liège est parvenu à s'imposer et à prendre les trois points au Pairay, ce fut en grande partie grâce à Arnaud Bodart qui fut une nouvelle fois l'homme du match. "Il a passé un cap et est devenu un leader incontournable dans cette équipe. En plus de ses bonnes prestations, il est également important dans la gestion du groupe. Il n'est pas loin du groupe des Diables Rouges. Le fait qu'Erwin Lemmens (l'entraîneur des gardiens en équipe nationale) vienne le voir prouve qu'il est sur la bonne voie avec ses prouesses", a confié Mbaye Leye à l'issue de la rencontre.

© photonews

Même son de cloche auprès des défenseurs liégeois. "Il a encore été très fort et a sauvé l'équipe à de nombreuses reprises ce dimanche. Nous pouvons toujours compter sur lui et c'est toujours rassurant pour un défenseur central. Il est à l'écoute et toujours prêt à aider", a souligné Ameen Al-Dakhil.

"Arnaud progresse de mois en mois et cela devient une habitude qu'il sorte des gros matchs. Une sélection chez les Diables Rouges ? S'il continue de la sorte, oui ça viendra", a expliqué Nicolas Gavory.