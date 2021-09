Siebe Schrijvers se frotte les mains: "Un point en or pour nous!"

L'ancien Brugeois sait que son équipe a besoin de points et veut sortir du bas du classement le plus vite possible.

Ce vendredi, Siebe Schrijvers retrouvait le Club de Bruges, son ancien club. Sans esprit de revanche, il savourait ce résultat: "C'est un point en or pour nous", a déclaré l'attaquant après la rencontre. "Nous n'avons pas joué notre meilleur football, mais il ne fallait pas s'attendre à autre chose en jouant contre Bruges. Nous nous sommes battus et nous pouvons êtres heureux". Comme son coach, le numéro 8 des Louvanistes remettait l'église au milieu du village: "Nous avons besoin de points, oui, mais nous avons des joueurs de qualités. Nous voulons sortir du bas du classement le plus vite possible. Je ne pense pas que nous devrions nous inquiéter maintenant".



Dans cette optique, le point pris à Bruges pourrait faire beaucoup de bien à l'équipe.