Philippe Clement n'en croyait pas ses yeux: "Assez d'occasions pour gagner 2 ou 3 matches"

Philippe Clement n'était pas spécialement mécontent de la prestation de son équipe, il aurait juste voulu voir deux périodes avec la même intensité.

Philippe Clement a vu son équipe perdre des points, ce qui lui laisse un goût amer en bouche. "C'est une rencontre où nous avons eu assez d'occasions pour gagner 2 ou 3 matches. Nous aurions pu et dû marquer 3 ou 4 buts. Nous n'avons pas été efficaces".

Le pire dans tout cela, c'est qu'en plus de ne pas marquer, Bruges a donné un cadeau: "C'est vrai que nous avons donné le corner, mais il n'existe pas d'équipes qui ne concèdent jamais d'occasions. Nous en avons concédé deux ce vendredi".

Philippe Clement aimerait aussi avoir plus de constance de la part de son équipe: "Notre deuxième période a été meilleure que la première, avec plus de rythme, le tempo était plus haut. Si on avait joué toute la rencontre comme la seconde période, nous aurions certainement gagné ce match."