L'homme du match: Romo a terminé le travail de sa défense

Derrière une bonne défense, il faut un bon gardien et ce vendredi au Jan Breydel, Rafael Romo a (presque) tout arrêté.

Rafael Romo est désormais une tête bien connue de notre championnat. Un gardien sérieux, fort sur sa ligne, qui sait être décisif. Ce vendredi, derrière un défense renforcée jouant en bloc bas, le gardien vénézuélien n'a laissé passer qu'une frappe de Clinton Mata.

Avant cela, il a tout arrêté. Il s'est employé plusieurs fois sur des frappes de Mats Rits, a été à la bonne place sur les centres venus de Mata ou de Sobol, et il a aussi rassuré dans ses sorties aériennes et sur les corners. Au final, une excellente prestation de sa part et pour nous, il est l'homme du match.