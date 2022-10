Débuts réussis pour Steven Defour qui s'offre le Standard de Liège

Ce mercredi soir (20h45), le Standard de Liège se déplace au KV Malines lors de la treizième journée de Jupiler Pro League.

Première pour Steven Defour à la tête du KV Malines. Un seul changement par rapport à la défaite contre La Gantoise : Peyre sur le banc et Julien Ngoy de retour dans le onze.

Le Standard de Liège entendait bien confirmer sa bonne forme et enchaîner un troisième succès de suite derrière les Casernes. Ronny Deila opérait trois changements par rapport à la rencontre de dimanche dernier contre l'Antwerp. Dönnum, Fossey et Canak débutaient sur le banc tandis que Dewaele, Barrett Laursen et Zinckernagel étaient alignés d'entrée de jeu. À noter le retour de Nathan Ngoy dans le groupe liégeois.

Malines prenait le match en main en début de rencontre et qui avait la possession du ballon, mais ne parvenait pas à mettre en difficulté des visiteurs bien organisés et disciplinés. D'ailleurs, ce sont ces derniers qui obtenaient les premières occasions de la partie avec un tir cadré de Balikwisha (7e) et un enroulé de Laursen qui filait juste à côté du poteau gauche de Coucke (18e). Les troupes de Steven Defour exerçaient directement un gros pressing en perte de balle, mais n'arrivaient pas à profiter des quelques mauvaises relances adverses. Peu après la demi-heure de jeu et la sortie sur blessure de Laursen, les Rouches effectuaient une très jolie combinaison. Dönnum et Zinckernagel se jouaient de la défense adverse avant que le norvégien ne serve Dragus qui voyait son tir contré in extremis par Bolingoli (33e). Le score restait nul et vierge à la pause.

En début de seconde période, le matricule 16 enregistrait une deuxième sortie sur blessure : celle de Cimirot. Le matricule 16 sombrait sans son international bosnien devenu ô combien précieux en défense. Il fallait attendre l'heure de jeu pour assister à la première opportunité dangereuse du KaVé avec un tir croisé de Storm repoussé par Bodart (62e). Poussé par son douzième homme, Malines tentait de passer la seconde face à des Liégeois trop attentistes. Et cela portait ses fruits. Après avoir repoussé une frappe de Storm, Bodart se faisait surprendre par un envoi à distance de Vanlerberghe (71e), 1-0. Un but qui boostait les Sang et Or qui faisaient le break grâce à un magnifique but de Julien Ngoy (74e), 2-0.

© photonews

Monté au jeu, Perica avait une belle occasion de réduire le score, mais le Croate plaçait largement au-dessus (80e). Bodart empêchait Malede (90e+4) puis Van Hecke d'aggraver le score en fin de rencontre avec deux très belles parades. Le score ne bougeait plus, Malines s'imposait 2-0.

Débuts réussis pour Steven Defour à la tête du KV Malines qui s'offre le Standard de Liège. Le KaVé se donne de l'air avec ce succès et grimpe à la 13ème place avec 14 points au compteur. De son côté, le Standard de Liège est 6ème avec 22 unités. Les Rouches ont trop attendu et misé sur la contre-attaque et un jeu de transitions.

KV Malines : Coucke, Walsh, Bates, Vanlerberghe (Peyre 77e), Bolingoli (Van Hoorenbeck 88e), Verstraete, Schoofs, Hairemans, Storm (Malede 88e), Ngoy (Soelle Soelle 88e), Da Cruz (Van Hecke 77e)

Standard de Liège : Bodart, Dussenne, Bokadi, Cimirot (Fossey 50e), Barrett Laursen (Dönnum 22e), Dewaele (Davida 70e), Alzate, Raskin, Balikwisha (Canak 70e), Zinckernagel, Dragus (Perica 70e)

Arbitre : Jasper Vergoote

Avertissement : Verstraete (32e) ; Alzate (49e) et Zinckernagel (79e)

But : Vanlerberghe (71e) et Ngoy (74e)