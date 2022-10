Sur le banc, Cristiano Ronaldo quitte Old Trafford avant le fin du match

Les Mancuniens ont pourtant fourni l'une de leurs meilleures prestations collectives de la saison.

Ce mercredi soir, Manchester United s'est joliment imposé à Old Trafford face à Tottenham, 2-0. Grâce à des buts de Fred et Bruno Fernandes en seconde période, les hommes d'Erik Ten Hag ont certainement converti l'une des plus belles prestations collectives de la saison. Un point noir dans cette soirée cependant, le comportement de Cristiano Ronaldo. Placé sur le banc, le quintuple Ballon d'Or n'a pas reçu l'opportunité de monter au jeu. Frustrée, agacée, le star portugaise a quitté le banc et le stade... avant la fin du match.

Un comportement que ne tolère pas Erik Ten Hag. C'est inacceptable. Pour tout le monde. Nous sommes une équipe, et tout le monde doit rester jusqu'à la fin du match." Pas certain que cette nouvelle polémique améliore le temps de jeu de CR7 dans le nord de l'Angleterre.