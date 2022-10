Ronny Deila : "Nous méritions de perdre"

Le Standard de Liège s'est incliné à Malines (2-0) ce mercredi soir lors de la treizième journée de Jupiler Pro League. En plus de subir un coup d'arrêt, les Rouches ont perdu deux joueurs sur blessure durant la rencontre, et ce quelques jours avant le Clasico.

Laursen et Cimirot ont dû être remplacés suite à des blessures. Quand le Bosnien est sorti, le Standard a sombré. "Les deux équipes étaient bien organisées et préparées. Après la sortie de Cimirot, les choses étaient trop ouvertes pour nous. Nous n'avons pas eu la conviction que nous étions encore dans le match et nous avons sombré trop profondément. On sentait qu'un but allait tomber."

Le deuxième but malinois a rapidement suivi. "Après le 2-0, nous étions beaucoup trop stressés. Nous méritions de perdre", a lâché Deila. "Quand il se passe autant de choses en défense, il faut changer beaucoup de choses. C'est fini maintenant. Nous devons tirer les leçons de cette situation et nous concentrer sur le prochain match." Il ne s'agit pas de n'importe quel match, mais bien du match contre Anderlecht.

Ngoy et Laifis ne sont pas prêts de jouer

"Il est trop tôt pour se prononcer sur les blessures. Je pense qu'il sera difficile pour les deux d'être en forme pour le week-end", craint Deila. Et cette défaite n'a-t-elle pas montré à quel point Cimirot est important pour l'organisation liégeoise ? "Oui, mais je n'avais pas non plus de défenseurs centraux sur le banc. Nathan Ngoy n'était pas assez entraîné pour prendre place sur le banc et Laifis n'était pas à 100 %."

C'était gênant mercredi. "Dommage que nous n'ayons pas eu de défenseurs sur le banc, mais il faut faire face à ce genre de choses. Dans cette ligue, presque toutes les équipes peuvent gagner et perdre contre n'importe qui. Beaucoup de bonnes équipes ont la pression de la performance. Nous sommes en baisse depuis un moment, mais il y a eu beaucoup de hauts aussi. Nous allons nous préparer pour dimanche. Si nous pouvons rester cohérents pendant une longue période, je ne suis pas inquiet pour l'avenir."