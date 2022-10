La blessure de Cimirot a été l'un des tournants du match : "La rencontre a basculé dès qu'il est sorti"

Ce mercredi soir, le Standard de Liège a chuté derrière les Casernes face au KV Malines (2-0) lors de la treizième de journée de Jupiler Pro League. Les Rouches ont tenu tête aux Sang et Or avant de sombrer en début de seconde période lorsque Cimirot est sorti sur blessure...

Après sa victoire face à l'Antwerp, le Standard avait l'occasion de confirmer lors de son déplacement à Malines. Mais les Rouches ont manqué de créativité pour inquiéter les Sang et Or. Organisé, bien en place et peu mis en difficulté en première période, le matricule 16 va sombrer après la pause lorsque Gojko Cimirot se blesse et est contraint de laisser sa place. Les locaux inscrivent alors ensuite deux bus à trois minutes d'intervalle via Vanlerberghe et Ngoy.

Depuis que Cimirot est aligné dans la défense à trois, le Standard de Liège a toujours gagné et enregistré une clean sheet (3-0 contre le Club de Bruges, 0-1 à Charleroi et 3-0 contre l'Antwerp). Il lit bien le jeu et est propre à la relance. Sa sortie a provoqué la chute des Rouches à l'AFAS Stadion. "Il est très bon tactiquement et quand il est sorti, cela a désorganisé l'équipe", a confié Arnaud Bodart à l'issue de la rencontre.

Même son de cloche du côté de Steve Alzate. "La rencontre a basculé à sa sortie, j'espère que ce n'est pas trop grave", a souligné l'international colombien.

Ronny Deila a évoqué également la sortie sur blessure de son soldat. "Sa blessure a affecté l'équipe étant donné qu'il est très important pour nous en ce moment. Le bloc n'était plus le même et il y avait beaucoup plus d'ouvertures", a expliqué le technicien norvégien.